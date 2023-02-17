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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:33 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:48

Acılı baba depremden sonra kaybolan kızını arıyor

Asrın felaketinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi, 3 çocuğu, annesini ve kayınvalidesini yitiren Fatih Karaca, halen bulunamayan 13 yaşındaki kızı İrem’i her yerde arıyor. Acılı baba, “Milyonda bir ihtimal olsa da kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Acılı baba depremden sonra kaybolan kızını arıyor

Depremin olduğu 6 Şubat gecesi işyerinde olduğunu anlatan Fatih Karaca, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere bütün ailesini kendi elleriyle enkazdan çıkardığını anlattı. Ailesini kendi elleriyle toprağa verdiğini ifade eden acılı baba, "Bir tek ben ve kızım kaldık. 13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum.

Depremden hemen sonra kızımı görenler var. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri dolaştım, morgları dolaştım, ama kızım yok. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum. Eğer öldüyse bir mezarı olsun" diye konuştu.

Kızının İslahiye'de depremde sonra güvenlik kamerasına da yansıdığını iddia eden baba görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

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Acılı baba depremden sonra kaybolan kızını arıyor
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