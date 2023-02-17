Acılı baba depremden sonra kaybolan kızını arıyor

Depremin olduğu 6 Şubat gecesi işyerinde olduğunu anlatan Fatih Karaca, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere bütün ailesini kendi elleriyle enkazdan çıkardığını anlattı. Ailesini kendi elleriyle toprağa verdiğini ifade eden acılı baba, "Bir tek ben ve kızım kaldık. 13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum.
Depremden hemen sonra kızımı görenler var. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri dolaştım, morgları dolaştım, ama kızım yok. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum. Eğer öldüyse bir mezarı olsun" diye konuştu.