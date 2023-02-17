Acılı baba depremden sonra kaybolan kızını arıyor

Depremin olduğu 6 Şubat gecesi işyerinde olduğunu anlatan Fatih Karaca, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere bütün ailesini kendi elleriyle enkazdan çıkardığını anlattı. Ailesini kendi elleriyle toprağa verdiğini ifade eden acılı baba, "Bir tek ben ve kızım kaldık. 13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum.