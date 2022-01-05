Acılı baba Hasan Sert SABAH’a konuştu! “Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak”

YOK OLAMAZ DEDİM

Düşük sırasında hastanede olmadığını söyleyen baba Hasan Sert, "Eşim beni aradı ve 'Çocuğumuz dünyaya düşük olarak geldi' dedi. Hastaneye gittim. Yavruma cenaze namazı kılıp kılmayacağımızı öğrenmek için ve köyümüzün hocasını arayarak durumu anlattım. Hoca bana 'Hemşireye bebeğin dünyaya ölü olarak mı? Yaşayarak mı? geldiğini sor' dedi. Hemşire bana 'Bebek dünyaya ölü olarak geldi' dedi. Evladım bana bir torbanın içinde verildi. Eşimin hastaneden geç çıkacağını öğrenince hastane ile evin arasındaki mesafenin uzak olması yüzünden daha fazla zaman kaybetmeden evladımı gömmek için yola çıktım. 20 kilometre yol geldikten sonra Camili köyüne varınca çocuğumun ağlama sesini duydum. Kendi kendime 'Yok olmaz' dedim. Ama 3 kez aynı ağlama sesini duyunca besmele çekerek torbayı açtım" diyerek yaşadıklarını anlattı.