Acılı baba isyan etti: Oğluma sokak ortasında 21 el ateş ettiler

Cinayet zanlısı Rıdvan Akın yanında taşıdığı tabancasını çıkarınca Ömer Sert ise otomobilden inip kaçmaya başladı. Elinde silah ile Rıdvan Akın kısa süreli kovalamanın ardından arkasından ateş etmeye başladı. Vücuduna 21 mermi isabet eden Ömer Sert yere düşerek hareketsiz kaldı. Rıdvan Akın ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sert'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sert'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Korkunç cinayetin ardından Rıdvan Akın 2 saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.