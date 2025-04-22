Acılı babadan ağlatan paylaşım

Olay, geçtiğimiz 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın birinci günü merkeze bağlı Çimeliyeniköy'de meydana geldi. Şeker toplamak için evden çıkan Sinan Yavaş, iddiaya göre yolda yürürken dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede aramalar sürerken, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu.

'ALLAH KİMSEYE EVLADININ KOKUSUNU, SESİNİ, KAPIDAKİ AYAKKABISI ÖZLETMESİN'

Acılı baba Davut Yavaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Baba Yavaş, "Allah hiç bir kuluna evladın kokusunu, sofradaki yerini, evdeki sesini, kapıdaki ayakkabısını özletmesin. Aslanım Sinan'ım" sözleri ile oğluna olan özlemini dile getirdi. Yüzlerce kullanıcı da Yavaş'ı teselli edebilmek için paylaşıma yorum yaptı.