Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, Kartal İlçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. Açılış hazırlığı yapılan bir iş yerine gece saat 03.50 sıralarında giren ve 25 bin lira değerindeki kombiyi çalarak kaçan iki kişinin olay yerine araçla geldikleri belirlendi.
Aracı, soydukları adrese 400 metre mesafede bir caminin önüne park ettikten sonra olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin kaçış güzergahları güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.
A.A. ve O.Ç. isimli iki şüpheli yakalandı. Çalınan kombi bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.