Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, Kartal İlçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. Açılış hazırlığı yapılan bir iş yerine gece saat 03.50 sıralarında giren ve 25 bin lira değerindeki kombiyi çalarak kaçan iki kişinin olay yerine araçla geldikleri belirlendi.