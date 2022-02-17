Haberler Yaşam Haberleri Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 17.2.2022 14:57 Son Güncelleme: 17.2.2022 15:15

Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı

İstanbul’da açılışa hazırlanan bir iş yerini soyan ve 25 bin lira değerindeki kombiyi çalarak kaçan iki kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, Kartal İlçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. Açılış hazırlığı yapılan bir iş yerine gece saat 03.50 sıralarında giren ve 25 bin lira değerindeki kombiyi çalarak kaçan iki kişinin olay yerine araçla geldikleri belirlendi.

Aracı, soydukları adrese 400 metre mesafede bir caminin önüne park ettikten sonra olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin kaçış güzergahları güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.

A.A. ve O.Ç. isimli iki şüpheli yakalandı. Çalınan kombi bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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İki şüpheli de "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Açılışa hazırlanan iş yerini soyan iki şüpheli yakalandı
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