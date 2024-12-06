Açılışı Emine Erdoğan tarafından yapıldı: Bu merkezde depremzedeler yeni hayatlarına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde depremde uzuvlarını kaybedenler yeni hayatlarına ilk adımı atmanın mutluğunu yaşıyor. Depremde anne, babası ve küçük kız kardeşini kaybeden, 4 gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan, ancak sağ bacağı ampute edilen Hasan Emin Akpınar (11) merkezde protezine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Açılışın yapıldığı gün Emine Erdoğan'ın yakından ilgilendiği Hasan Emin, "Emine annenin merkeze geleceğini öğrendiğimde gece heyecandan uyuyamadım. Benimle ve diğer çocuklarla bir anne şefkatiyle ilgilendi. Kendisini yakından tanıdım çok sevindim. Herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. O gün utandığım için bilgisayarım olmadığını söyleyemedim. Emine annemden bilgisayar istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi..

Depremde evinin duvarının yıkılması sonucu daha önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağı ampute olan 57 yaşındaki Hasan Tür de zarar gören protezinin yenisine merkezde kavuştu. Merkezin açılışında Emine Erdoğan'ın kendisiyle sohbet ettiğini ifade eden Tür, "Sanki bir Cumhurbaşkanının eşi değil de bir yakınımla konuştum. Çok samimi ve sıcaktı. Sorunumuz olduğunda yakından ilgileneceğini söyledi. Bu merkez gerçekten çok özel. Merkezimizde engelli ve onların yakınları için her şey düşünülmüş" dedi.

ENGELLİLER VE YAKINLARI İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Asrın felaketinde enkazın altında kalmaları sonucu uzuv kaybı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde Hatay Valiliği, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğiyle, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruldu. Deprem sonrasında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan merkezin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaptı. Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilen merkezde; ahşap oyuncak tasarım ve geleneksel oyun ünitesi, kütüphane-sesli kütüphane, keşif ve atölye çalışmaları alanı, sinema-tiyatro salonları, ortez, protez ve rehabilitasyon merkezi, müze-yerinde olsam deneme ünitesi, sportif beceri koordinasyon ünitesi ve engelli anneler ve engelli kadınlar için üretim üssü bulunuyor. Ayrıca engelli bireylerin yakınlarının vakit geçirmeleri için merkezde çeşitli alanlar da unutulmamış. Randevu sistemiyle çalışan merkezde şu an 28 hastanın rehabilitesi sürüyor.

4 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde oturdukları 5 katlı binanın yıkılması sonucu annesi Asya, aynı adı taşıdığı babası Hasan ile 2 yaşındaki kızkardeşi Zeynep'i kaybeden, kendisi 4 gün sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Emin Akpınar'ın sağ bacağı ampute oldu. Açılan merkezde protezine kavuşan Hasan Emin şimdi çok mutlu. Rehabilite için merkeze yengesi Nihal Akpınar ve depremde sağ olarak kurtulan kızkardeşi Hasret (10) ile birlikte gelen Hasan Emin, tedavisi bittikten sonra çocuk oyun alanında neşeli dakikalar geçiriyor. İki kardeş oyunlar oynadığı merkezde mutlu bir şekilde ayrılıyor. Merkezin açılışında Emine Erdoğan ile yaşadığı anları unutamadığını dile getiren küçük çocuk, "Geleceğini öğrendiğim zaman gece heyecandan uyuyamadım. Benimle ve diğer çocuklarla bir anne şefkatiyle ilgilendi. Kendisini yakından tanıdım çok sevindim. Herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. O gün utandığım için bilgisayarım olmadığını söyleyemedim. Emine annemden bilgisayar istiyorum" dedi.

YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU

Hatay'ın Armutlu mahallesindeki ağır hasar alan evinin duvarının yıkılması sonucu daha önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağı ampute olan Hasan Tür de (57) işlevini kaybeden protezinin yenisine merkezde kavuştu. Merkezin açılışında Emine Erdoğan'ın kendisiyle sohbet ettiğini ifade eden Tür, "Sanki bir Cumhurbaşkanının eşi değil de bir yakınımla konuştum. Çok samimi ve sıcaktı. Sorunumuz olduğunda yakından ilgileneceğini söyledi. Bu merkez gerçekten çok özel. Merkezimizde engelli ve onların yakınları için her şey düşünülmüş. Görevliler bizimle yakından ilgileniyorlar" diye konuştu.

İYİ OLMA HALİNE DESTEK OLMAK

Merkezin vatandaşlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek sunacağını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bu merkez ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma başlattık. Deprem sadece canlarımızı almadı, binalarımızı yıkmadı; insanlarımızın hayatından çok şey aldı. Bizler de bu eksikliği gidermek için bu merkezi kurduk. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunacaktır. Depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlattık" ifadelerini kullandı.