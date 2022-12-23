Haberler Yaşam Haberleri Acillerde grip alarmı
Giriş Tarihi: 24.12.2022

Acillerde grip alarmı

Son günlerde gribal enfeksiyon vakalarında yaşanan ciddi artışı başhekimler SABAH’a değerlendirdi: Çocuk acillerde yüzde 30 artış var. Acillerde genel artış iki kat. Hasta olanlar maske takmalı ve kendilerini toplumdan izole etmeli

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Acillerde grip alarmı
Gribal enfeksiyon vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane acillerinde de grip alarmı verildi.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, özellikle çocuk acillerde yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek "Şu an özellikle ifluenza ve RSV dediğimiz bir virüs var. Vaka sayılarında bir artış var, pik noktasına ulaştı ve artmaya oa devam etmiyor. Bu da acillerimizde çok ciddi bir yığılma ve bekleme süresine neden oldu. Hasta olan bireylerin maskelerini takmaları ve kendilerini izole etmeleri şu an yapılabilecek en büyük iyilik. Aciller çok yoruldu ve bu bekleme süresini de uzattı. Gerçekten acil olmayanlar, acile gitme konusunda biraz daha temkinli davranırsa yoğunluğu yönetmemiz adına yerinde olacak" dedi.



İKİ KAT ARTIŞ VAR
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise "Her gün acillere normal günlük seyrin iki katı gribal, ateşli, öksüren vakalar geliyor. Özellikle de çocuklarda çok fazla hasta görmeye başladık. Bunlar arasında Kovid oranı yüzde 5 civarı. Korunmak için hasta olan veya hastalık belirtileri olanlar mutlaka izole olsun ve tedbirlere dikkat etsin. Öksürük gibi belirtileri olanlar mutlaka maske takıp bulaşı engellesin" diye konuştu.



ÇOĞUNLUK ENFEKSİYON
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise günlük acile başvuran hasta sayısının 1500'lü sayılardan 3 bine yaklaştığını ifade ederek, "Gelenlerin de çoğu enfeksiyon hastalıkları için başvuruyor. Bu hastalıklar ağır seyretmiyor çok azı yatış gerektiriyor. Basit izolasyon şartlarına uyarak yüzde 50 oranında azaltılabilir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için asgari ücret hesabı masada
EYT SON DAKİKA: Hükümetten peş peşe açıklama! Fuat Oktay tarih verdi: Bakan Bilgin 'Yaş sınırı' sorusunu yanıtladı
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Son dakika: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Acillerde grip alarmı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA