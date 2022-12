Acillerde grip alarmı

Gribal enfeksiyon vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane acillerinde de grip alarmı verildi.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, özellikle çocuk acillerde yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek "Şu an özellikle ifluenza ve RSV dediğimiz bir virüs var. Vaka sayılarında bir artış var, pik noktasına ulaştı ve artmaya oa devam etmiyor. Bu da acillerimizde çok ciddi bir yığılma ve bekleme süresine neden oldu. Hasta olan bireylerin maskelerini takmaları ve kendilerini izole etmeleri şu an yapılabilecek en büyük iyilik. Aciller çok yoruldu ve bu bekleme süresini de uzattı. Gerçekten acil olmayanlar, acile gitme konusunda biraz daha temkinli davranırsa yoğunluğu yönetmemiz adına yerinde olacak" dedi.Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise "Her gün acillere normal günlük seyrin iki katı gribal, ateşli, öksüren vakalar geliyor. Özellikle de çocuklarda çok fazla hasta görmeye başladık. Bunlar arasında Kovid oranı yüzde 5 civarı. Korunmak için hasta olan veya hastalık belirtileri olanlar mutlaka izole olsun ve tedbirlere dikkat etsin. Öksürük gibi belirtileri olanlar mutlaka maske takıp bulaşı engellesin" diye konuştu.Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise günlük acile başvuran hasta sayısının 1500'lü sayılardan 3 bine yaklaştığını ifade ederek, "Gelenlerin de çoğu enfeksiyon hastalıkları için başvuruyor. Bu hastalıklar ağır seyretmiyor çok azı yatış gerektiriyor. Basit izolasyon şartlarına uyarak yüzde 50 oranında azaltılabilir" dedi.