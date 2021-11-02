Acımasız patrona hapis cezası: 67 yaşındaki kadını patronun karısı dövdü

İndirim uygulanmadan verilen ceza Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Sevtap A.'ya alacak davası açıldı. Feriha Uysal, "Beni sabah 07.30'dan gece 01.00'e kadar çalıştırıyorsunuz. Emeğimin karşılığını verin dedim, darp edildim. Ama adalet yerini buldu" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisinde bulunan düğün salonunda 4 yıl önce temizlik görevlisi olarak çalışan 67 yaşındaki Feriha Uysal, alamadığı ücretini istedi. Konuşmak için düğün salonu sahibinin yanına giden Uysal, O.A.'nın eşi Sevtap A. tarafından yumruk ve tekme atılarak darp edildi. Olay sonrası darp raporu alan Feriha Uysal kendisini darp eden Sevtap A.'dan şikâyetçi oldu.

YEREL MAHKEME 6 AY HAPİS CEZASI VERDİ BAM ONADI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sevtap A. hakkında 'Kasten basit yaralama' suçundan dava açıldı. Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Sevtap A., suçlamaları kabul etmeyerek Feriha Uysal'ın yaptığı temizliği beğenmediğini iş yeri sahibi olan eşine durumu söylediğini bunu üzerine işten çıkardığını söyledi. Mahkeme sanık Sevtap A. hakkında mağdura yumruk attığı, kolundan tutarak iteklediği ve ayaklarına tekme attğı gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak 'Kasten basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sevtap A.'nın itirazı üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine ile dosya içeriğine göre verilen hükümde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

'NE İŞ BUYURURLARSA YAPTIM'

Feriha Uysal, çalıştığı dönemde birçok işi yapığını ancak sigortası olmadığını, parasını istemeye gittiğinde ise darp edildiğini anlattı. Uysal "Ben oraya 2018 yılında işe girmiştim, benim orada 7 ay çalıştığımı maalesef kabul etmediler. Arada bir çağırıyoruz bahanesiyle sigorta yapmadılar. Daha sonra ben herkese mesai yazıyorsunuz yevmiye veriyorsunuz beni sabah 7:30'dan gece 1'e kadar çalıştırıyorsunuz emeğimin karşılığını verin dedim. Tuvaletlerde 22 tane klozet yıkıyordum, ben ne iş buyururlarsa onu yapıyordum. Beni gariban gördükleri için bu şekilde hor gördüler. Hakkım olan ne kadar param kaldıysa bana vermelerini istedim. Onlara paramı verin ben işi bırakayım dedim. Paramı verin dediğimde, onlar da bana saldırdılar beni sürekli tekmelediler, vücudumda morluklar oluştu. 6 ay hapis cezasının para cezasına çevrilmemesine sevindim. Onlar merdivenden yuvarlandığımı öne sürdüler Hakim onlara inanmadı. Hakim madem merdivenden yuvarlandı neden hastaneye kaldırmadın dedi o arada da zaten yalanlarını öğrendi. Allah yüzüme baktı" ifadelerini kullandı.

ALACAK DAVASI AÇILDI

Feriha Uysal'ın avukatı Mihraç Çoban cezada hiçbir indirim yapılmadığını ve istinafın da bu kararı onadığını belirterek, alacak davası açtıklarını kaydetti. Çoban, "Feriha Teyze şu an 67 yaşında. Bu yaşına rağmen çalışıp ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadın. Çalıştığı düğün salonunda patronunun eşi tarafından acımasızca darp edilmiş ve çalışmasının karşılığı olan ücret ödenmeden de işten çıkarılmıştır. Feriha teyzeyi acımasızca darp eden eski patronunun eşi hiçbir şekilde indirim yapılmaksızın ve cezası ertelenmeksizin yaralama suçunun en üst haddinden cezalandırıldı. İstinaf mahkemesi de bu kararı onadı. Feriha teyzeye yapılanlar cezasız kalmadı. Bu aşamadan itibaren Feriha teyzenin yaralanması sebebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tazminat davası ve emeğinin karşılığını alabilmesi adına ise İş Mahkemesi nezdinde alacak davası açtık" dedi.