"Acımız büyük, devletimiz de büyük" 70 yakınını kaybetti! Oğlu ve torunları enkazda can verdi

Depreme Nurdağı ilçesinin köyündeki 2 katlı evinde yakalanan Gökkaya, Çok büyük bir sarsıntı oldu ve uzun sürdü. Kendimizi zorlukla dışarı attık. Evin alt katı kısmen çöktü. Aklıma ilk olarak Nurdağı Emniyeti'nin yanındaki lojmanda oturan oğlum geldi. Çünkü o lojmanlar daha önce sorunluydu. Hatta birkaç yıl önce yıkılma kararı alınmış, orada oturan oğlum da bir yıl kadar başka bir yere taşınmıştı. Ancak yaklaşık 1 yıl önce yeniden buraya taşınmıştı. Geldiğimizde lojmanın yıkıldığını gördük. Enkazdan gelinim ve ile torunlarım Murat (21) ve Sıla (18) çıktı ama oğlum Hüseyin (42) ile torunlarım Talha (11) ve Zeynep'in (8) cansız bedenlerini alabildik. O binada 30 kişi yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Çok büyük bir aile olduklarını depremde sülalesinden 70 kişiyi kaybettiklerini söyleyen Gökkaya, oğlu ve 2 torununun yanı sıra kardeşinin hamile gelini ve 2 torunun da depremde can verdiklerini belirtti. Gökkaya, "Bugüne kadar başka depremler de yaşadık, büyüklerini başka yerlerden duyduk ama bu çok büyük bir felaketti. Ona rağmen devletimiz ve milletimiz bize yardım elini uzattı. Kısa sürede burası asker, polis ve diğer görevlilerle doldu. Türkiye'nin dört bir yanında kamu görevlileri ve sivil vatandaşlar AFAD'ın koordinesinde görev yapıyor. Her şey yapılıyor, bu kadar büyük depremde eksikler de olur ama devletimiz onları da çözüyor. Burada onu gördük. Her gün görevlinin biri gidip diğeri geliyor. Kısa sürede devletimizin imkanları bizim için seferber edildi. Acımız büyük ama devletimiz ve milletimiz de büyük. Bu yaraları en kısa sürede saracağız" dedi.

Oğlu ve 2 torunun yaşamını yitirdiği binanın daha önce "Yıkılması gerek" denilerek boşaltıldığını ancak bir süre sonra da tadilat yapılarak insanların yeniden yerleştiğini belirten Gökkaya, "İnsanlar işlerini doğru düzgün yapmalı.

Herkes görevini tam yapmalı. Buradaki hataların ve yanlışların hesabının da sorulacağına inanıyorum. Devlet kimsenin suçunu yanına bırakmaz. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu