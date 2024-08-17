Acının 25. yılında Gölcük deprem şehitleri dualarla anıldı

17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem felaketinin 25. yıldönümünde, Kocaelileri, depremin merkez üssü olan Gölcük'te bir kez daha deprem şehitleri için bir araya geldi. Gölcük Kavaklı Sahili'nde düzenlenen ve deprem şehitleri için dualar edilen anma törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Almanya İstanbul Başkonsolosu Martin Graf, Pakistan Başkonsolosu, 47 arama kurtarma ekibi, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

YENİ CANLARIN KAYBINI ÖNLEMEK ELİMİZDE

Kavaklı Sahili'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualarla başlayan etkinlikte, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer söz alarak ilçedeki depremin izlerini sildiklerini dile getirdi. Başkan Sezer, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla yeni canların kaybının önüne geçmek elimizde. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar devam ediyor. İlmin ve fennin gerektirdiği şekilde konutlarımızı yaptığımızda bu kayıpları yaşamayacağız demektir" dedi.

DEPREM GERÇEĞİNE UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETMEMİZ ZARURET

Başkan Sezer, "Deprem sabahı devlet hastanesi ve askeri hastane bahçesindeki görüntü, tabiri caizse bir mahşer gününü yaşatmıştı. Yakın zaman içerisinde açılacak Gölcük Yeni Necati Çelik Devlet Hastanesi binasında, deprem izolatörleri ile depreme dayanıklı bir bina olacak. Belki de bir deprem anında kısa süreli elektrik kesintileri olacak ama akabinde sağlık hizmetleri aksamadan devam edecek. Gölcük Merkez'de bir kentsel dönüşüm yapılıyor, 36 dönüm alanda. Bizler binalarımızı dönüştürürsek ve yeni yapacağımız binaları da depreme dayanıklı hale getirirsek, olası deprem anında hasar görecek bina sayısı azalacaktır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tekrarının yaşanmamasını ümit ediyorum" diye konuştu.

SİZİN YOL ARKADAŞLIĞINIZA İHTİYACIMIZ VAR

Yerinde dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi yönünde yapılan imar düzenlemelerinden bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, "Taramalar bitti. Hangi binalarımız problemli, ön değerlendirme olarak biliyoruz. Bu binaları önümüzdeki süreçte nasıl dönüştüreceğimize dair etütlerini yapıyoruz. Allah'ın izniyle yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Ondan sonraki sene hızlı bir şekilde en acilden daha az acile doğru bir eylem planı ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza tek tek anlatarak bu yolu hızlı bir şekilde sizlerle birlikte yürümek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Onun için sizin yol arkadaşlığınıza ihtiyacımız var. En güzel plan projeler elimizde olsun ama sizler bizimle olmazsanız, yeni ağıtlar yakmaya, kaderimizin yüzümüze bu şekilde tecelli etmesine kader demeye hakkımız kalmayacak, yeni ağıtlar yakılacak. Tekrar anma programları düzenlemek istemiyorsak, depremde bunları yaşamıştık demek istemiyorsak, aynı acıları yaşamak istemiyorsak yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERİN İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Olası depremde kayıpların azaltılması için önleyici çalışmaları hızlandıracaklarını ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise şöyle konuştu: "Bu tür anma etkinlikleri bizim tekrar düşünmemizi, geçmişin muhasebesini yapıp önümüzde ne tür tedbirler almamız gerektiğinin farkına varmamızı sağlayan yıldönümleri. Yapılacak olan çalışmalarda, STK'larımızla birlikte, başta büyükşehir belediyemiz ve tüm yerel yönetimler, AFAD ile birlikte; gerek risk azaltma gerekse afete müdahale programları ile olası bir depremi en az kayıpla nasıl atlatırız çalışmalarını yarından itibaren hızlandırarak yapmamız gerekiyor. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999'da kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. O gün tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşmüştü."

DEPREME VE AFETE DAYANIKLI KAMU BİNALARI

Son olarak söz alan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu şu ifadeleri kullandı: "Acılarını yüreğine gömen tüm vatandaşlarımızın acılarını en derin şekilde paylaşıyoruz. 17 Ağustos depremi toplum için ve devlet için de bir turnusol kağıdıydı. Bize bir gerçeği gösterdi. Bu deprem, toplum olarak depremlere ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum olmadığımızı bize haykırdı 17 Ağustos. Allah'a hamd olsun hem devlet hem de toplum olarak 17 Ağustos'tan çıkardığımız derslerle afete karşı daha bilinçli ve dirençliyiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

03.02'DE DEPREM ŞEHİTLERİ BİR KEZ DAHA ANILDI

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan GESOTİM'e bağlı, Türkiye'nin akredite olmuş en kalabalık kadın arama kurtarma ekibine, yemin törenleri sonrasında sertifikaları takdim edildi. Anma töreni, depremin gerçekleştiği saat olan 03.02'de Deprem Şehitleri Anıtı'na çelenk sunumu ve dualarla sona erdi.