Acısı dinmeyen katliam: PKK’lı teröristler kundaktaki bebeği de öldürdüler!

Bunu nasıl yaptılar? Kim yapar böyle bir zulmü? Onları Allah'a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, Paşamıza ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, şehitlerimizi unutmadılar. Allah devletimize zeval getirmesin inşallah. Biz yaşadıkça devletimiz yanında olduk, hep öyle olacak" dedi.