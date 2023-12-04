Acısına dayanamadı

Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergun (47) ile ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) tabancayla vurarak öldüren, Kutlu'nun balta ile vücudundan ayırdığı başını buzdolabında günlerce saklayan tutuklu sanık Ahmet Burak Demir'in (40) her iki cinayetten ayrı ayrı yargılandığı davanın duruşmasına Kutlu'nun annesi Nargüzel Kutlu ile kardeşi Kurtuluş Kutlu da katıldı. Duruşmada, oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü öğrenen anne Nargüzel Kutlu felç oldu, maktulün kardeşi Kurtuluş Kutlu ise kalp krizi geçirdi. Duruşma gününe kadar, oğlunun tabanca ile vurularak öldürüldüğünü bildiğini söyleyen Nargüzel Kutlu, "Mahkemede, Murat'ımın nasıl öldürüldüğünü öğrenince yıkıldım. Yavrumun tek oğlu vardı. O da babasının nasıl öldüğünü bilmiyor" dedi.