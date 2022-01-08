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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Acıya gülümseyen Ömer, melek oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Acıya gülümseyen Ömer, melek oldu
Böbreğinde 4 yaşındayken tümör tespit edilen, vücuduna yayılan kanserin temizlenmesi için 5 yılda 6 ameliyat geçiren Ömer Faruk Kapucu, küçük bedeninde yaşadığı büyük acıya daha fazla dayanamadı ve yaşam mücadelesini kaybetti. Ömer Faruk'tan geriye, her fotoğrafında acıya gülümseyen anıları kaldı.
Ömer Faruk Kapucu, 2016'da henüz 4 yaşındayken, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Sağ böbreğinde tümör tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ameliyatta sağ böbreği alındı. Ancak 2019'ta tümör sağ akciğerine sıçradı ve ikinci kez ameliyat masasına yatırıldı. Sağ akciğere sıçrayan kanserli bölge temizlendi. Tekrar normal yaşantısına dönen Ömer Faruk'un sağlıklı günleri fazla sürmedi. Talihsiz çocuk, sol akciğerine sıçrayan tümör nedeniyle, geçen yıl 16 Şubat'ta üçüncü ameliyatını oldu.



9 yaşına kadar toplam 6 ameliyat geçiren Ömer Faruk güler yüzüyle yeniden hayata tutunmak istese de 5 yıllık kanserle savaşını kaybetti. Küçük bedeni yaşadığı acılara daha fazla dayanamadı. Talihsiz çocuk, geçtiğimiz pazar günü dünyaya veda etti. Kapucu ailesi, yavrularını gözyaşları içinde toprağa verdi. Ömer Faruk'tan geriye ise, her fotoğrafında acıya gülümseyen hatıraları kaldı. Kaybettikleri oğullarının fotoğraflarıyla avunan Kapucu çifti, şimdi liseye giden kızlarının eğitimiyle ilgileniyor.
Yaklaşık bir yıl önce SABAH'a konuşan baba İsmail ve anne Esma Kapucu, tek isteklerinin çocuklarının sağlığına tamamen kavuşması olduğunu söylemişti. SABAH'ın haberinden sonra devlet kurumları aileye maddi destekte bulundu. Kapucu çifti, komşularının ve devletin desteğini hep yanlarında buldu.

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Acıya gülümseyen Ömer, melek oldu
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