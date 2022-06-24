Haberler Yaşam Haberleri Survivor ne zaman bitecek? Survivor’ın TV8 ekranlarından ayrılacağı tarih belli oldu! Acun Ilıcalı'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:57 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:57

Survivor ne zaman bitecek? Survivor’ın TV8 ekranlarından ayrılacağı tarih belli oldu! Acun Ilıcalı'dan açıklama!

Survivor ne zaman bitecek? Survivor’ın TV8 ekranlarından ayrılacağı tarih belli oldu! Acun Ilıcalı’dan açıklama!

Survivor TV8 ekranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Bütün bir yıl boyunca ekran başında olan ve herkesi ekranlara kitlenen yapım, kısa süre sonra ekranlardan ayrılıyor. Yerini Masterchef 2022 Türkiye’ye bırakacak. Vatandaşlar da Survivor ne zaman bitiyor, hangi gün? Sorularını yöneltmeye devam ediyor. Büyük finale az kalmışken ne zaman biteceği gerçekten çok sorulan bir konu haline geldi. Az yarışmacı kalmışken programın formatı da değişmiş durumda.

Survivor bitiyor! Acun Ilıcalı tarihi açıkladı. Buna göre çok yakında Survivor All Star ekranlara veda ediyor. Yerine TV8'de Mastercheft 2022 Türkiye bulunacak. Uzun süren maraton sonucu ünlü program sona eriyor. Onca oyun ve mücadele sonucu adanın galibi en sonunda belli olacak. Peki, Survivor ne zaman bitecek, hangi gün? İşte detaylar!

SURVIVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Büyük finale çok az bir süre kaldı. Survivor All Star'da heyecan devam ederken yapılan açıklamayla bitiş tarihi de belli oldu. Survivor 2022 30 Haziran 2022 tarihinde son buluyor.

SURVİVOR 2022'YE EN SON KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022'ye en son veda eden isim Berkan Karabulut oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.

Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday bu akşam çıkacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'a veda eden isim Ogeday ve Berkan Karabulut oldu.

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Survivor ne zaman bitecek? Survivor’ın TV8 ekranlarından ayrılacağı tarih belli oldu! Acun Ilıcalı'dan açıklama!
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