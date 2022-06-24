Survivor ne zaman bitecek? Survivor’ın TV8 ekranlarından ayrılacağı tarih belli oldu! Acun Ilıcalı’dan açıklama!

Survivor bitiyor! Acun Ilıcalı tarihi açıkladı. Buna göre çok yakında Survivor All Star ekranlara veda ediyor. Yerine TV8'de Mastercheft 2022 Türkiye bulunacak. Uzun süren maraton sonucu ünlü program sona eriyor. Onca oyun ve mücadele sonucu adanın galibi en sonunda belli olacak. Peki, Survivor ne zaman bitecek, hangi gün? İşte detaylar!
Büyük finale çok az bir süre kaldı. Survivor All Star'da heyecan devam ederken yapılan açıklamayla bitiş tarihi de belli oldu. Survivor 2022 30 Haziran 2022 tarihinde son buluyor.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.
Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday bu akşam çıkacak.
Survivor All Star'a veda eden isim Ogeday ve Berkan Karabulut oldu.