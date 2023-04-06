Haberler Yaşam Haberleri Acun Ilıcalı’dan işitme engelli çocuklara büyük destek
Giriş Tarihi: 6.4.2023 15:52 Son Güncelleme: 6.4.2023 16:04

Acun Ilıcalı’dan işitme engelli çocuklara büyük destek

Acun Ilıcalı büyük bir yardım kampanyasına öncülük etmeye devam ediyor

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Acun Ilıcalı’dan işitme engelli çocuklara büyük destek

Acunmedya'nın "Help Steps" uygulaması üzerinden yürüttüğü "Sessizliğime Kulak Ver" projesi kapsamında eğitim gören çocuklar Acunmedya ofisini ziyaret ederek çalışanlara bir araya geldiler. Çocuklar, proje kapsamında 400 milyon adımı aşmalarına destek olan çalışanlarla keyifli aktiviteler yaparak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Cep telefonlarıyla "Help Steps" uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede kullanıcılar her günün sonunda o gün attıkları adımları "Çocuk Eğitim Derneği" (ÇED) için biriktiriliyor. Atacağınız her adım "Çocuk Eğitim Derneği"ndeki (ÇED) 0-6 yaş işitme engelli çocukların eğitimine destek oluyor.

GAZİANTEP'TE BÜYÜK İLGİ

Öte yandan "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor.
Kral Şakir'in sinemalara gelen yeni filmi Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İslahiye ve Nurdağı'nın ardından Gaziantep Merkez'deki depremzede çocuklarla buluştu. Film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları depremzede çocuklar için gösteri yaparak kurulan platformda çocukları eğlendirdi.

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filmi; Malatya ve İskenderun'da yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak. "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için şimdi sinemalarda!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! "Adaylıktan çekil"
Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında HDP'ye ne söz verdi? Başkan Erdoğan, 'Neyi vadettiniz?' demişti! HDP'li Sakık da 'Açıkla' dedi
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
Teşekkür etmelisiniz
Kürtlerin tercihi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Acun Ilıcalı’dan işitme engelli çocuklara büyük destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA