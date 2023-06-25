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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Adaklık koyuna eziyet eden kasap yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adaklık koyuna eziyet eden kasap yakalandı
Adana'da geçen perşembe günü adaklık koyunu tekme atıp bayıltarak asfaltta sürükleyen bir kişinin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından harakete geçen polis 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyip 200 vatandaşın ifadesine başvurarak seyyar kasap Hasan A.'yı (29) yakaladı. Koyunun hayvan pazarından alındığını ve 200 lira karşılığında kesilmek üzere kendisine teslim edildiğini söyleyen Hasan A., "Defalarca elimden kaçtı ve beni çok yordu. Yakalayınca yormak için ite kaka götürdüm" dedi. Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Adaklık koyuna eziyet eden kasap yakalandı
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