Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı

Minibüs tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Adalar Belediyesi bu kez de tecavüz skandalı ile sarsıldı. CHP'li Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni işe başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö.S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. N.C.'nin içeceğine ilaç koyan Ö.S., kendinden geçen kadına tecavüz etti. Ö.S., daha sonra da taciz ve tehditlerde bulundu. Belediye yönetimine olayı anlatmasına rağmen bir sonuç alamayan talihsiz kadın, Adalar Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, daha önce de 2 kadına karşı benzer suçlar işlediği öğrenilen Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.