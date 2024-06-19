Adalar halkından İBB Başkanı’na çağrı: Akıl dışı Azmanbüs inadınızdan vazgeçin

İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından Adalar'da minibüs krizi bitmek bilmiyor. Büyük tartışmalara neden olan faytonların 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla kaldırılmasının ardından Adalar'da İBB'ye bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler hizmete alınmıştı. İBB, 13 kişilik elektrikli araçların nisan ayında lisans süresi dolduğu gerekçesiyle 20 kişilik elektrikli minibüsleri adaya gönderdi. Adalar halkı ise "Azmanbüs" adını taktıkları minibüslere tepki gösterdi.Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grubun, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylem dün de devam etti. Büyükada Saat Meydanı önünde toplanan Adalar halkı, İBB yönetimini protesto etti. İBB'nin minibüs inadından vazgeçmesi gerektiğini dile getiren grup üyeleri adına yapılan açıklamada İETT Genel Müdürü'nün 27 Mayıs'ta halka söz verdiğini ancak sözünde durmadığını ifade ederek İstanbul içinde dahi kaldırılan minibüslerin ada içi ulaşımda kullanılmasının akıl dışı olduğu belirtildi.Eylemcilere destek veren şair ve yazar Ataol Behramoğlu da yaptığı konuşmada "Adaların ruhunu, kimliğini, kültürünü, yaşama alışkanlıklarını ve gıpta edilen yaya dostu özelliklerini korumak yerine İstanbul'un kaosunu, yaşam kargaşasını adalara taşımak akıl ve yasa dışıdır. Adalarımızın sit alanı statüsünde geri dönülmesi olanaksız yıkımların yolunu açacaktır" dedi. Konuşmaların ardından Çınar Meydanı'na yürüyen eylemciler, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde dans ederek minibüslere tepki gösterdi.