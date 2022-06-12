Adalet  Bakanı Bekir Bozdağ: “Kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar”

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Bakan Bozdağ, yaptığı konuşmada "Son olarak aday tartışmasından yoruldum ben, bilmiyorum Uşaklılar yoruldu mu? 2018'in 24 Haziran'ından bugüne kadar adayın niteliklerini tartışıyoruz. Şöyle aday olacak, böyle aday olacak. Birde şunlar aday olmayacak şunlar aday olmayacak. Niteliklerini İstiklal Marşı gibi ezberledik, ezberlemeyen kaldı mı? Herkes ezberledi, kim olacak? Ezberledik, kim olmayacak onu da ezberledik. Öyleyse bu isim kim yahu?" diye konuştu.

Cumhur İttifakının adayının Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bozdağ, "Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğunu sokaktaki her bir insan biliyor mu, biliyor. Sayın Bahçeli açıkladı mı? Açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı mı? Açıkladı. AK Parti sözcüsü açıkladı mı? Açıkladı. Bizde buradan söylüyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı milletin gönlünde taht kurmuş, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bozdag, Millet İttifakının adayının neden açıklanmadığı konusu ile ilgili olarak "Bunlar aday kolay kolay açıklayamazlar. Neden biliyor musunuz? Benim kanaatim şu, bu liderlerin hiçbirisi kendilerinin içinden ki birinin bir santim kendinden önce yürümesine rıza göstermez,bir santim birinin arkasından diğeri gitmeye de rıza göstermez. Hepimiz eşit olacağız. Tamam kim olsun dışımızdan biri. Bir Ahmet Necdet Sezer herhalde bulacaklar, nereden bulurlar, nasıl bulurlar merak ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Bozdağ konuşmasında "Bunların aradığı Cumhurbaşkanı adayı ne biliyor musunuz? Çok net söylüyorum omurgasız, kişiliksiz, bu altılı, yedili masanın etrafında oturan genel başkanların emir eri olmayı şimdiden taahhüt edip kabul edecek ve onların emir eri gibi hareket edecek kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar.Ben şimdi Uşaklılara soruyorum. Yedili masanın etrafındaki genel başkanların yönettiği istikamet verdiği, emir eri olarak kullandığı kukla birinin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasını ister misiniz? Buradan bir kez daha söylüyorum, Türk Milleti liderinin Atatürk gibi olmasını ister. Adnan Menderes gibi olmasını ister. Özal gibi olmasını ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi olmasını ister. Kuklaların peşinden aziz milletimiz gitmez. Kuklaları da bu aziz millete ve bu aziz devlete devletin başı Cumhurbaşkanı olarak seçmez boşa uğraşıyorlar"şeklinde konuştu.