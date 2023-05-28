Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı
Giriş Tarihi: 28.5.2023 09:41 Son Güncelleme: 28.5.2023 10:01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Bakan oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya hareket etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa’da kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Ak Parti İl Başkanı Ali ihsan delioğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için oyunu Haliliye ilçesinde bulunan Türk Anneler Derneği Rasime Polat İlkokulu'nda kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Bakan, Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamızda ve ülkemizin dört bir yanında, seçimin başladığı şuana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Katılımın yüksek olacağını görebiliyoruz. Ben milletimizin sandığa gelerek iradesini yansıtacağını düşünüyorum. Geleceğimiz için yol gösterici olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Ankara'ya hareket etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel Uçak' selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA