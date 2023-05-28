Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa’da kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Ak Parti İl Başkanı Ali ihsan delioğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için oyunu Haliliye ilçesinde bulunan Türk Anneler Derneği Rasime Polat İlkokulu'nda kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Bakan, Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamızda ve ülkemizin dört bir yanında, seçimin başladığı şuana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Katılımın yüksek olacağını görebiliyoruz. Ben milletimizin sandığa gelerek iradesini yansıtacağını düşünüyorum. Geleceğimiz için yol gösterici olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Ankara'ya hareket etti.