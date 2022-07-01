Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu: 1500 hakim ve savcı alınacak! 2022 hakim ve savcı alımı ne zaman, şartları neler?

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI UNVANI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Hakim ve Savcılarımızın niteliğinin artırılması için önemli bir reformu Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz kabul etti ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni attığımız adım çerçevesinde 01 Ocak 2023'ten sonra hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini hayata geçiriyoruz.

01 Ocak 2023'ten sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılacak sınav hakim ve savcı yardımcılığı sınavı olacak ve bu sınavı kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak yetkin bir savcının ve yetkin bir hakimin yanına yardımcı olarak atanacaklar. Bu görev süreleri 3 yıl olacak.