Adalet Bakanı: “Diyarbakır Cezaevini kapatıyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Gül'e ziyaretinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebıbekir Bal, AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve AK Parti Mardin İl Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve çok sayıda partili eşlik etti. AK Parti İl Başkanlığı önünde karşılanan Bakan Gül, daha sonra toplantı salonuna geçerek açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da bir hastanede doğanla ülkenin bir başka ücra köşesinde doğan bebeğimiz aynı haklara sahip olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, "Bu hakları korumak ve geliştirmek de devletin en temel görevidir. Köylerin binlerce yıllık isimleri değiştirildi, anneler evlatlarına istediği isimleri bile veremedi, mahkemelerde savunmasını yapacak bu dili bilinmeyen, tanımlanmayan bir dil dediler. Sen bin yıldır bilinen bir dile nasıl bilinmeyen bir dil dersin. Bu anlayışı elimizin tersiyle ittik. 90'lar, 90'larda kaldı, kimse Türkiye'nin yolunu o eskiye çeviremeyecek. 12 Eylül'ün önemli sembollerinden biri olan Diyarbakır cezaevinin yakın bir dönemde boşaltacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyarbakır'a geldiğinde bunu ifade ettiler. Diyarbakır Cezaevi'nde 12 Eylül'de insanlık dışı ve keyfi uygulamalara, işkencelere maruz kalan Diyarbakır Cezaevi'ni kapatıyoruz ve Diyarbakır Cezaevi'ni yakın bir dönemde boşaltmış olacağız. Orayı da 12 Eylüller bir daha yaşanmasın, vesayet bir daha gelmesin diye ibret abidesi olarak demokrasimizin kazanımına sunmuş olacağız. Bir merkez olarak, bir yapı olarak orayı inşa edeceğiz, vesayet ayıbına da son vereceğiz, sembolik olarak o yeri de bir müze kültür merkezi olarak inşa etmiş olacağız. Diyarbakır Adliyesi'ni 300 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde, mevcudun beş altı kat büyüklüğünde bir adliye için yeri belirledik. Projemizi yapıyoruz, inşallah Diyarbakır'ımıza yakışacak en güzel şekilde adliyemizi de yapacağız" dedi.