Adalet Bakanı Tunç Çanakkale’de STK temsilcileriyle buluştu

Programın ilk durağında AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katılan Bakan Tunç, ardından esnafı ziyaret etti. Çanakkale Valiliği'ni de ziyaret eden Tunç, Vali Ömer Toraman, kurum yöneticileri ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tunç'a, ziyaretin sonunda Şehitler Abidesi'nin minyatürü hediye edildi. Programı kapsamında Çanakkale Adliyesi'ne geçen Tunç, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale Barosu'nu ziyaret etti. Ardından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, talepleri dinleyip soruları yanıtladı. Toplantının sonunda AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozet takan Tunç, daha sonra Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Tunç'a ziyaretlerinde, Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım ile Ramazan Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu eşlik etti.