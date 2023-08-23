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Giriş Tarihi: 23.8.2023 00:23

Adalet Bakanı Tunç: CEKUT ekipleri Çanakkale için yola çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine destek için CEKUT ekiplerinin 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.

İHA
Adalet Bakanı Tunç: CEKUT ekipleri Çanakkale için yola çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi. Bakan Tunç, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylık dileyerek şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla"

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Adalet Bakanı Tunç: CEKUT ekipleri Çanakkale için yola çıktı
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