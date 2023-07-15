Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek ve Çaydeğirmeni’nde incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ve protokol üyeleri ile birlikte ilk olarak Devrek İlçesinde incelemelerde bulunarak, afetin etkilerinin bir an önce giderilmesi için devletin tüm imkanları ile hemşerilerinin yanında olduğunu ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet ile birlikte sel neticesinde zarar ve hasar oluşan Devrek Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundular.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devrek İlçesinin ardından en çok afetin etkilediği Çaydeğirmeni Beldesinde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'ten bilgi alırken, vatandaşlara geçmiş olun dileğinde bulundu.

Selin zarar verdiği bölgeleri inceleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinden bilgi aldı.