Adalet Bakanı Tunç’tan makul sürede yargılama vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tunç, çocukları adli sürecin yıpratıcı etkilerinden korumak için gereken tedbiri almak durumunda olduklarına dikkat çekerek, "Hazırlığına başladığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında çocuk adalet sistemini onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılması ve mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenmesini somut bir hedef olarak ortaya koyacağız" dedi.

ÇOCUK ADALET MERKEZLERİNİ ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Çocuk mahkemesi sayısının 83'e yükseldiğini belirten Bakan Tunç, "Artık çocuk adalet merkezinin ilk uygulaması Erzurum'da başladı. Müstakil bir adliye, duruşma salonları farklı, bünyesinde adliyede mevcut olan her şey, özellikle çocukların özelliğine uygun bir şekilde dizayn edildi. Çocuk adalet merkezlerini ülke geneline yaygınlaştırarak gerek suç mağduru çocukların gerekse suça sürüklenen çocukların da adliyelerden, yetişkinlerin bulunduğu yerlerden ayrı şekilde yargılamaların yapılması noktasında ki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Son 21 yılda çocukların uyuşturucu suçlarından korunması anlamında önemli mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Uyuşturucu suçuna yönelik cezaları 3 kata varan TCK'da artışlar sağladık. İnfaz Kanunu'nda da uyuşturucu suçlarını terör suçları ve cinsel suçlarla aynı tuttuk. Çocukların uyuşturucudan korunması anlamında da gerekli tedbirleri İçişleri Bakanlığımız ile birlikte almaya devam ediyoruz. Özellikle çocuklara yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlarla ilgili cezaları artırdık ve özellikle okul çevresinde ki tedbirlerin artırılması ve orada suçla mücadele anlamında ve yakalananlarla ilgili adli süreçte tavizsiz bir uygulamanın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türk yargısının başta uyuşturucu suçları olmak üzere tüm suçlarla ilgili caydırıcılık noktasındaki kararlılığını sürdürdüğünü, suçla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelen en küçük ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ve üzerine gidilerek toplumun huzurunu bozmak isteyenlerle ilgili mücadelenin gerçekleştirildiğini söyledi.

MAKUL SÜREDE YARGILAMA VURGUSU

Çocukların makul sürede yargılanmalarını önemsediklerini belirten Bakan Tunç, "Çocukların makul sürede yargılanma hakkı bakımından adli süreçte örselenmemesini istiyoruz. Makul sürede yargılanma tüm vatandaşlarımız için önemli ancak çocuklar açısından biraz daha önemli. Onların uzun süren yargılamalar nedeniyle eğitimlerinin aksamasına yol açmamamız gerekir. Hızlı bir şekilde yargılama sürecinin tamamlanması zarureti var. Çocukların muhatap olduğu davaların biran önce görülmesi anlamında gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

ÇOCUK TESLİMİ KELİMESİ BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Çocuk teslimine ilişkin düzenlemeye de değinen Bakan Tunç, şunları söyledi: "Çocuk teslimi kelimesi bile bizi rahatsız ediyor. Çocuk teslimi kelimesi yasal düzenlemeyi yaparken teslim yerine ne kullanılabilir diye düşündük ama eski kanunda da teslim şeklindeydi. Çocuk teslim merkezleri demedik, çocuk görüşme merkezleri dedik. Çocukların bir meta gibi bir yerden bir yere alınıp verilmesi, teslim edilmesi gibi bir kelimenin de çocuklar için yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Çocuk görüşme merkezlerinde çocuğun üstün yararı korunarak, düşünülerek güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Uygulamada bazı aksaklıklar olabilir. Onları da ortadan kaldırarak bu işleyişin daha verimli, daha çocuk yararına olmasını istiyoruz. Çocuklar bundan sonra o çirkin görüntüler olmadan, görünmeden onların üstün menfaatlerini gözeterek o çalışmaları özellikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel münasebeti tesis etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu uygulama artık ücretsiz. Vatandaşlarımızın bu anlamda külfetten kurtulmasını sağlamış olduk."

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİNDE BİN 746 ÇOCUK TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulamanın 4 Nisan 2022'de başladığını ve 8 Mayıs 2023 tarihi itibariyle tüm ülke genelinde hayata geçtiğini söyleyen Bakan Tunç, "Halihazırda 592 adliye çevresinde 792 çocuk görüşme merkezinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getirilmeye devam ediyor. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren 17 bin 519 kişisel ilişki dosyası buralarda gerçekleşti. Bin 746 çocuk teslimi gerçekleşti. 19 bin 265 dosyada 124 bin 538 işlemin gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun 122 bin 447'si çocuk görüşme merkezlerinde, 2 bin 91'i de adreslerde gerçekleşti. Yüzde 62'si Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzmanlarınca, yüzde 16'sı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uzmanlarınca, yüzde 12'si Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzman ve öğretmenlerince, yüzde 10'u da Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarımızın uzmanlarınca gerçekleştirilmiştir" dedi.