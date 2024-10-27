Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madencinin cenazesine katıldı
Giriş Tarihi: 27.10.2024 15:20 Son Güncelleme: 27.10.2024 15:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madencinin cenazesine katıldı

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarla Ağız mevkiinde bulunan özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Ferdi Tayyar’ın cenazesi Kozcağız Beldesine bağlı Sütlüce köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madencinin cenazesine katıldı

Olay dün sabah 08.00-16.00 vardiyesinde meydana geldi.Amasra ilçesi Tarla ağızı mevkiinde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş göçük altından ağır yaralı olarak kurtarılan 35 yaşındaki Ferdi Tayyar doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Amasra Devlet Hastanesi morgundan alınan maden işçisi Ferdi Tayyar baba ocağı olan Bartın İli Kozcağız Beldesinin Sütlüce köyüne getirildi. Baba ocağındaki evinin önünde helallik alından sonra Sütlüce köyü camisine getirildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz Bartın Valisi Nurtaç Arslanv e protokol ile vatandaşlar katıldı. 35 yaşındaki maden işçisi Ferdi Tayyar köy mezarlığında toprağa verildi. Ferdi Tayyar'ın 1 sene önce kömür maden ocağında işe girdiği ve 1 yıllık evli olduğu belirtildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madencinin cenazesine katıldı
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