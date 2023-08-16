Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

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Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları:

Kiracıların mağduriyetini önleme adına, AK Parti grubu Meclis'te bir önerge verdi, kira miktarındaki yüzde 25'lik sınır bir yıl daha uzatıldı. Elbetteki burada itirazlar oldu. Eski kiracıların, düşük kiraları nedeniyle itiraz eden oldu.

Kiracıları mağdur edecek bir sorun ortaya çıkacaktı. Bu yüzden süre 1 yıl daha uzatıldı. Kiracı ve ev sahiplerinin sorunlarına baktığımızda, dava sayısında 2 katlık bir artış var. Bu sorunlar için 1 Eylül'den itibaren arabulucuk müessesi harekete geçiyor. Kişiler dava açmadan arabulucuya gidebilecek.

Arabulucuk müessesi bu uyuşmazlıkları en aza indirecektir. Önümüzdeki süreçte bu uygulama başladığında bunu göreceğiz. Sonrasında çıkacak sorunlar için Meclis açıldığında yeni düzenlemeler yapılabilir.