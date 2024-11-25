Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kadına şiddet mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddete ilişkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten bir mesaj yayınlandı. Bakan Tunç, yapmış olduğu paylaşımda, " Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediğimiz gibi kadına yönelik şiddeti de amasız, fakatsız ve tartışmasız bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddeti insanlığa yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz" dedi.

KADINA KARŞI ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadınların haysiyetine dokunan her türlü şiddetin karşısında durmak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle bugüne kadar Anayasal, yasal ve uygulamaya yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılanan düzenlemeleri şu şekilde sıraladı: Aile hukukundan doğan davalar için ihtisaslaşmış Aile Mahkemelerinin kurulmasını sağladık. Kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık düzenlemesini Anayasal güvenceye kavuşturduk. 6284 Sayılı Kanunla şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçladık.

Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talebi beklenilmeksizin mülki amire bilgi verilerek geçici olarak koruma altına alınması gerekliliğini düzenledik. Bakanlığımız bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduk. Kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların daha etkin yapılabilmesi için sadece belirli Cumhuriyet savcılarının görev aldığı Özel Soruşturma Büroları ile Tedbir Mahkemelerinin kurulmasını sağladık. Eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının kadına karşı işlenmesi halini, cezada ağırlaştırıcı neden olarak kabul ettik. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına aldık. Israrlı takip eylemini müstakil, ayrı bir suç şeklinde düzenledik. Böylece kadınlara yönelik koruma kalkanını daha da güçlendirdik. İyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Suç mağduru kadınlara talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesiyle kadınların adalete erişimini güçlendirdik.

BUNDAN SONRA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

"Kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadelede kararlılığımızı daima koruyacağız" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir kadının dahi haksızlığa, ayrımcılığa, şiddete uğramaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.