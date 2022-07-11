Adalet Bakanlığı 221 personel alımı 2022: Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 221 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Birçok farklı alandaki mesleki pozisyondan personel arayan Adli Tıp iş ilanının başvuru tarihleri, 18 Temmuz 2022 Pazartesi - 29 Temmuz 2022 Cuma (23.59'a kadar) olarak açıklandı.