Adalet Bakanlığı 221 personel alımı 2022: Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. İlana göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na KPSS'den en az 70 puanla sözleşmeli personel alınacak. Büro personeli, aşçı, şoför, kimyager, hemşire, sağlık teknikeri, infaz ve koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapılacağı bildirildi. İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? Adli Tıp Kurumu 221 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı…
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.
T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 221 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.
Birçok farklı alandaki mesleki pozisyondan personel arayan Adli Tıp iş ilanının başvuru tarihleri, 18 Temmuz 2022 Pazartesi - 29 Temmuz 2022 Cuma (23.59'a kadar) olarak açıklandı.
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
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