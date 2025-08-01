Adalet Bakanlığı 5 Bin Kişilik Personel Alımı Duyurusu! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 yılında gerçekleştirilecek alım kapsamında, farklı unvanlarda 5 bin yeni personel istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar arasında zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi pozisyonlar yer alıyor. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur? İşte, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru ekranı ve sürece dair bilgiler.
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak alınacak.
ALIMLAR İKİ FARKLI GENEL MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE YAPILACAK!
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli pozisyonlarda görev alacak infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadroları için başvurular alınacak.
Ayrıca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında ise Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca 1500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edilecek.
Toplamda 5 bin kişilik personel alımı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav ile gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavlara Adalet komisyonlarınca yapılacak değerlendirme sonucu çağrılacak.
Başvuru yapacak adayların, 2024 KPSS sınavında; lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde ise KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
HANGİ KADROYA NE KADAR ALIM YAPILACAK?
İnfaz Koruma Memuru: 3.172
Zabıt Katibi: 1.500
Hemşire:91
Teknisyen 52
Şoför: 100
Aşçı: 29
Kaloriferci: 2
Hasta Bakıcı 30
Hizmetli: 24
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylardan, yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.
Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.
Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekecek. İlgili ekranda "başvuru tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya ait olacak.
Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekecek.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek.