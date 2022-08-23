Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için personele ödenecek ücret tutarı netleştirildi ve 25 bin TL olarak belirlendi. Konu ile ilgili resmi açıklama 22 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. Açıklama sonrası binlerce kişi "Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman verilecek? Adalet Bakanlığı maaş promosyonu başvurusu nasıl yapılır, hangi banka veriyor?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için önemli duyuru!
ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022'de yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin lira olarak teklifini revize etti. İhale, Vakıfbank'ın 25 bin liralık teklifiyle sonuçlandırıldı.
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin lira, 1 Eylül 2022 – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz" denildi.
BASIN AÇIKLAMASI
Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.
Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.
Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.