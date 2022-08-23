ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022'de yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin lira olarak teklifini revize etti. İhale, Vakıfbank'ın 25 bin liralık teklifiyle sonuçlandırıldı.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25 bin lira, 1 Eylül 2022 – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz" denildi.