Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:13

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, personel alımı sonuçlarını merakla bekliyor. Özellikle İKM (İnfaz Koruma Memuru) alımlarına başvuranlar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı süreci heyecanla devam ediyor. İKM alımlarına başvuran adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi merak ediyor. Bakanlık tarafından yapılacak açıklama, binlerce adayın beklediği net sonucu ortaya koyacak. Peki, Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri yine aynı platform üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

