ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı süreci heyecanla devam ediyor. İKM alımlarına başvuran adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi merak ediyor. Bakanlık tarafından yapılacak açıklama, binlerce adayın beklediği net sonucu ortaya koyacak. Peki, Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?