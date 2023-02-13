Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı personelinden Kızılay'a kan bağışı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:46

Adalet Bakanlığı personelinden Kızılay'a kan bağışı

Adalet Bakanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki ihtiyacın karşılanması amacıyla kan bağışında bulundu.

AA
Adalet Bakanlığı personelinden Kızılay’a kan bağışı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi kuruldu.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yardımcı olabilmek için kan bağışında bulunan personel, herkesi ihtiyaç doğrultusunda kan vermeye davet etti.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Hakim Hüseyin Aksoy, "Adalet Bakanlığı personelleri olarak, Bakanlığımızın düzenlediği kampanyaya destek vererek elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımız için destekte bulunmaya çalışıyoruz. Uzaktan, elimizden gelen imkanlardan birisi de bu. Bunu gerçekleştirdiğimiz için de kıvançlı hissediyoruz. Bütün depremzedelere tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Herkesi kan bağışı yapmaya davet eden bakanlık personeli Seda Kaya da "Depremden dolayı çok üzgünüz. İnanın burada çok acı hissettik. Biz de Adalet Bakanlığı personeli olarak elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz. Kan bağışımızı da yapıyoruz. Türk Kızılaya bağış yapacak olan herkesi de buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kan bağışının önemine vurgu yapan bakanlık personeli Menderes Çelebi ise, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı mensubu olarak böyle bir etkinlik yapılması beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla da yoğun bir ilgi var, herkes kan vermek için sıraya girmiş durumda. Bu da sevindirici bir husus. Yani oradaki insanların bize her türlü ihtiyacı var. Gerek kan bağışı yaparak gerek maddi yardım gerek ayni yardım ne gerekiyorsa yapmamız lazım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığı personelinden Kızılay'a kan bağışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA