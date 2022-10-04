Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor! Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ÖSYM ile nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor. ÖSYM takvimine göre; başvurular 4 Ekim Salı günü itibarıyla alınacak. Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek olup başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday "Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte detaylı bilgiler.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları için başvurular 4 Ekim 2022 Salı günü itibariyle alınmaya başlanacak. Başvuru ücreti sürecin başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.