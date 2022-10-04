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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:37

Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor! Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ÖSYM ile nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı Sınavları başvurusu ÖSYM tarafından 4 Ekim 2022 Salı günü alınacak. Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat olmak üzere oturumlarla gerçekleştirilecek olan sınav Kasım ayında yapılacak. Söz konusu sınav öncesi adaylar “Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları hakkında bilgiler.

Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor! Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ÖSYM ile nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor. ÖSYM takvimine göre; başvurular 4 Ekim Salı günü itibarıyla alınacak. Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek olup başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday "Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte detaylı bilgiler.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları için başvurular 4 Ekim 2022 Salı günü itibariyle alınmaya başlanacak. Başvuru ücreti sürecin başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları ÖSYM tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınavlara katılmaya hak kazanacaklar.

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Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor! Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ÖSYM ile nasıl yapılır?
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