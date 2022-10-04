Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor! Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ÖSYM ile nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başlıyor. ÖSYM takvimine göre; başvurular 4 Ekim Salı günü itibarıyla alınacak. Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek olup başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday "Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte detaylı bilgiler.