Adalet Bakanlığından defin işlemleri için başsavcılıklara yazı

Ölü muayene ve defin işlemleri ile ilgili şu önlemler alındı:

Köylerde muhtarlar tarafından, muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin ve durumlarının tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek.