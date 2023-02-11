Adalet Bakanlığı müteahhitlerin kaçmaması için harekete geçti

Depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi. Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesini vurgulandı. Bakanlık, yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin sağlanması amacıyla duyuru yayınladı.

Çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi vurgulanarak,

şu maddelere yer verildi:

*Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek.

*Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.

*Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının(fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz alınacak.

*Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülecek.

*Delillerin doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.