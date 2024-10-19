Adalet Camisi’nin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için Muğla'ya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve ve AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayının açılışını yaptı. Bakan Tunç, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapımı tamamlanan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Adalet Camii ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Tunç, açılış programı öncesinde Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tunç'un Muğla programına Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz, HSK Baskanvekili Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı,Vaki İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı katıldı.