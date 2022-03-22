"Adalet gerekeni yapsın! Bu işin peşini bırakmam!"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermesinin ardından yaşanan gelişmede soruşturmaya konu iddialar sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Bu karar Tokat'ta baba evinde ikamet eden Özlem Ağ ve ailesi tarafından nasıl karşılandı? Dava süreciyle ilgili Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bulunduklarını ve kızı Özlem Ağ'ın yetkililerle görüştüğünü belirten Özlem Ağ'ın babası Mehmet Demirel, "Gereken yapıldı, olması gereken de buydu zaten" dedi.

Olayla ilgili kendilerine davacı olup olmadıklarının sorulduğunu söyleyen baba Demirel, kendilerinin ise "Davacı değiliz biz adalete bırakıyoruz, adalet ne gerekiyorsa yapsın dedik. Onlar gerekeni yapmışlar, buradan uzaklaştırmışlar ama soruşturma devam ediyor. Kimsenin ekmeğine mani olmak istemiyorum fakat bundan sonra bir başkasına böyle bir şey yaşatmasınlar adalet yerini bulsun" diye yanıt verdiklerini anlattı.

Olay anında kulağından ve bacağından aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan baba hala o günün acısının ve korkusunun izlerini yaşadıklarını, bacağından aldığı darbe ile büyük ağrılar yaşadığını ameliyat olması halinde bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Demirel, "Ameliyat yapmıyorlar, yaparsak bacağı kaybedersin. Ağrı sancı içinde ölene kadar idare edeceksin diyor doktorlar. Ben bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Adalet yerini bulana kadar uğraşacağım, vazgeçmiş değilim" dedi.

Demirel, olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle yaşanan gelişmelerden ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve dava sürecini yakından takip edenlere teşekkür ettiler.