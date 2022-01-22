Adalet istiyoruz

Zonguldak’ta yaşamına son veren Damla’ya tacizle suçlanan komşusu ev hapsiyle tahliye edildi. Damla’nın ailesi, üst mahkemeye dilekçe vererek karara itiraz etti
Olay, 20 Mayıs 2021'de Kilimli ilçesi, Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Damla Demir, evinde yaşamına son verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Damla'nın telefonu incelendi, tırnaklarından da doku örnekleri alındı. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir'in tırnaklarından alınan DNA örneklerinin komşusu M.K. ile uyuşmasıyla şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. M.K.'nin cep telefonu da savcılık tarafından incelemeye alındı. M.K.'nin telefonuna 'Aşkım Damla' olarak kayıt ettiği genç kıza uygunsuz mesajlar attığı ortaya çıktı. M.K. hakkında iddianame hazırlayan savcı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilen M.K.'nin ikinci duruşmasında ifadesi alınması kararlaştırıldı. 18 Ocak'ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K.'ye ev hapis hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
KARAR ACILI AİLEYİ ŞOK ETTİ
Damla'nın ailesi karara itiraz edip, üst mahkemeye dilekçe verdi. Abla Yağmur Demir, kardeşinin taciz sonucu bunalıma girdiğini belirterek "Olay günü işteydim. Neden olduğu pek bilinmiyordu. Otopsi, telefon kayıtları araştırılırken notları bulundu. Kardeşim cinsel tacize uğradığına dair notlar bırakmış. Kardeşimin tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Bunların komşumuza ait olduğu ortaya çıktı. Adam tutuklandı ve ikinci duruşmada serbest bırakıldı" dedi. Kararın kendilerini şok ettiğini ifade eden Demir, haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayarak "Kadınlar, taciz ve tecavüz ediliyor. 'Benim kardeşim toprağa girdi sesi çıkmıyor' diye kimse ezemez. Ablası olarak her şekilde savunacağım. Adalet istiyorum. O adam 'bakın taciz ettim, elimi kolumu sallayarak geziyorum' diye yürümesini istemiyorum" diye konuştu. Baba Özcan Demir de sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini söyledi.