Adalet yerini buldu

Iğdır'da 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'e cinsel istismarda bulunan ve baskı yaparak intihara sürükleyen 43 yaşındaki işadamı Gökhan Argın, olaydan sonra serbest bırakılmasına rağmen, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonucu tutuklandı. Argın, dün sonuçlanan davada, genç kızı cebir ve tehditle intihara yönlendirdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Iğdır'da yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın (18) babası işadamı Gökhan Argın'ın (43) cinsel istismarına maruz kaldı. Argın, bununla da yetinmeyip kaldığı evi basarak genç kızı tehdit etti. Bunalıma giren Aleyna, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar etti. Geride ise "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bıraktı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba-oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ise yerel internet sitelerinde intihar olarak yansıtıldı. Ancak, genç kızın uzun zamandır Gökhan Argın'dan psikolojik şiddet gördüğünü ve intihara sürüklediğini öğrenen SABAH'ın, olayın perde arkasını gün yüzüne çıkaran ısrarlı yayınları sonucu, Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı.Argın, duruşmalarda genç kıza iftiralar atarak kendisini aklamaya çalıştı. 15 gün önceki duruşmada mütalaa veren savcı, zanlının "iyi hal indirimi" uygulanmadan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dünkü karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Gökhan Argın, beraatini istedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme ise sanığı, "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira da para cezasına çarptırdı.AĞGÜL ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan, "Dosyada, sanığın oğluyla yazışmalarında başka bir kızın da başına aynı olayları getirdiği, bu nedenle Iğdır'dan göç ettiği sabit. Bu kız, sanıktan korktuğu için tanıklık yapamadı. Karar, nitelikli cinsel saldırı yönünden de eksik kaldı. Bu yöndeki talebimiz kabul edilmedi" dedi.GÖKHAN Argın, SABAH'ın ısrarlı yayınlarının ardından muhabirimiz Halit Öztürk'e haber göndererek, "Haberleri kaldırsın yoksa gereğini yaparız" tehdidinde bulunmuştu. Tutuklandıktan sonra ise bu kez oğlu Göktürk Argın, sosyal medyadan ve yine aracılarla haber göndererek muhabirimizi tehdit etmişti.ALEYNA'NIN babası Cemalettin Ağgül, kararın ardından SABAH'a açıklamalarda bulundu: "En büyük korkumuz olayın üstünün kapatılmasıydı. Sanık hem zengin, hem de ciddi bağlantıları vardı. Zaten ilk gün sadece gözaltına alınıp bırakıldı. SABAH gazetesinden Allah razı olsun. İlk günden bugüne hep yanımızda oldu. Başka Aleyna'lar ölmesin diye gündemde tuttu. Tehdit edilse de vazgeçmedi. Bu karar tabii kızımı geri getirmeyecek ama en azından içimize bir parça su serpildi. Kızım daha rahat uyuyacak."