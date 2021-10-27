Adalet yürüyüşüne saldırı  davasında karar! 6 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne Kayseri'den kiraladıkları minibüsle saldırı girişiminde bulunmak isteyen şüpheliler 5 Temmuz 2017'de Kayseri ve Kocaeli polisinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiremeden polis operasyonuyla gözaltına alınan ve DEAŞ'lı oldukları öne sürülen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi.

6 SANIĞA 6'ŞAR YIL 3'EER AY HAPİS

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar C.K., S.K., Ş.O., B.K., B.Ç. ve tutuklu sanık O.K hazır bulunduruldu. Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan C.K, hiç bir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını belirterek; "bu olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadım. Benim bu olayla alakam yok beraatımı talep ederim" dedi. Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 sanığı da yürüyüşe katılanlara saldırı planı yaptıkları gerekçesiyle 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.