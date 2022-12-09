‘Adam ol’ kaba söz ama hakaret değil

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Adam ol" ifadesini kullandı. Şikâyet üzerine açılan davada Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, kullandığı söz nedeniyle sanığa hakaret suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtilen kararda, "Sanığın kullandığı, "adam ol" sözü rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir. Ancak hareket niteliğinde değerlendirilemez. Hareket niteliğinde sayılabilecek sözün açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektir" denildi. Kararda, sanığın mahkûmiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi. AA