Haberler Yaşam Haberleri ‘Adam ol’ kaba söz ama hakaret değil
Giriş Tarihi: 10.12.2022

‘Adam ol’ kaba söz ama hakaret değil

Hatay Reyhanlı’da ‘adam ol’ sözü için açılan hakaret davasında mahkûmiyet kararını Yargıtay ‘Nezaket dışı ama hakaret değil’ diyerek bozdu

‘Adam ol’ kaba söz ama hakaret değil
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Adam ol" ifadesini kullandı. Şikâyet üzerine açılan davada Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, kullandığı söz nedeniyle sanığa hakaret suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtilen kararda, "Sanığın kullandığı, "adam ol" sözü rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir. Ancak hareket niteliğinde değerlendirilemez. Hareket niteliğinde sayılabilecek sözün açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektir" denildi. Kararda, sanığın mahkûmiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok net uyarı: Tarihten ders alsınlar
Nefes kesen maçta Arjantin turladı! Hollanda'da büyük yıkım...
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Adam ol’ kaba söz ama hakaret değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA