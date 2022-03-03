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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Adam yaralayıp kaçtı takip edilip öldürüldü

Adam yaralayıp kaçtı takip edilip öldürüldü
ZEYTİNBURNU Nuri Paşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, silahla 3 el ateş ederek diğerini bacağından yaraladı. Dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olaydan sonra kaçan saldırgan, yaraladığı ismi henüz belirlenemeyen kişinin yakınları tarafından kovalandı. Nuripaşa Mahallesi'nde kıstırılan saldırgan, kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kişinin kimliğini belirlemek ve kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Adam yaralayıp kaçtı takip edilip öldürüldü
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