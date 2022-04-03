EN BAŞINDAN BERİ YATIRIMCILARIN PARASINA GÖZ DİKMİŞLER

Yine kardeşlerden Serap Özer'in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları arasında güncel kurdan değeri yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Şüpheli Rana Azap ile Serap Özer ile birlikte örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir şekilde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. Yine iddianamede birçok yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.

GÖREVLERİ SORGULAMADAN YAPMIŞLAR

Şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in de arasında bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek görevleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede önemli bir detay olarak yer aldı.