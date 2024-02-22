Adana 9 milyon liralık altınla yakalanmıştı! Kendini bu sözlerle savundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adreste üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın bulunduğu, piyasaya sürülme hazırlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İdris T.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Otomobiliyle evinden çıkan İdris T., polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 adet çeyrek, 104 adet yarım ve 199 adet tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan İdris T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İdris T., ifadesinde, altınların düşük ayarlı olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunması yaptı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris T. hakkında ev hapsi kararı verildi.