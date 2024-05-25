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Giriş Tarihi: 25.5.2024 11:15 Son Güncelleme: 25.5.2024 11:27

Adana Adliyesinde “Uzlaştırma ve Görüşme Odası” hizmete başladı

Adana Adliyesinde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında hazırlanan Türkiye'deki ilk örnek “Uzlaştırma ve Görüşme Odası” hizmete başladı. Proje kapsamında oda, Adana Adliyesinde uzlaştırmacıların da sayısı göz önünde bulundurularak, emek ve zaman kaybının yaşanmaması amacıyla oluşturuldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Adliyesinde “Uzlaştırma ve Görüşme Odası” hizmete başladı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Adana Adliyesinde örnek bir "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hazırlandığını söyledi. "Uzlaştırma ve Görüşme Odası"nın diğer adliyelere de örnek olacağını ümit ettiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar da uzlaştırma sürecine ilişkin olarak, tarafların en çok adliyelerde uzlaştırma müzakereleri için tahsis edilmiş yerlerde güvenli iletişim kurabildikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğe, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana İcra İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Aslan ile uzlaştırma bürosu personeli katıldı.

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Adana Adliyesinde “Uzlaştırma ve Görüşme Odası” hizmete başladı
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