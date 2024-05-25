Adana Adliyesinde “Uzlaştırma ve Görüşme Odası” hizmete başladı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Adana Adliyesinde örnek bir "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hazırlandığını söyledi. "Uzlaştırma ve Görüşme Odası"nın diğer adliyelere de örnek olacağını ümit ettiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar da uzlaştırma sürecine ilişkin olarak, tarafların en çok adliyelerde uzlaştırma müzakereleri için tahsis edilmiş yerlerde güvenli iletişim kurabildikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğe, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana İcra İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Aslan ile uzlaştırma bürosu personeli katıldı.