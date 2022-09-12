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Giriş Tarihi: 12.9.2022 12:30

Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Adana Demirspor Trabzonspor maçının saati ve canlı yayın kanalını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Adana Demirspor Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve karşılaşmanın detayları…

Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen bordo-mavililer, Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 10 puanla 6. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise maçın saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor Trabzonspor maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgisi şöyle;

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 21.30'da başlayacak ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Adana Demirspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: ERTAÇ, RAKITSKIY, SAMET, SVENSSON, ONYEKURU, BELHANDA, NDIAYE, YUSUF, RODRIGUES, STAMBOULI, DZYUBA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWİL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, ÖMÜR, TREZEGUET, GOMEZ

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Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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