Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 yenilen bordo-mavililer, Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 10 puanla 6. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise maçın saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…