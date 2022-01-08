Adana ekonomisi AOSB ile güçleniyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 2 bin 290 hektar alan üzerine kurulu, 32'si yabancı toplam 478 firmanın faaliyet gösterdiği ve 37 bin 300 kişinin istihdam edildiği bir sanayi bölgesi. AOSB'de yılda 1.5 milyar dolar ihracat yapılıyor. İSO ilk 500'de 17, ikinci 500'de 14 ve TİM 1000'deki 17 firma ile üretime, istihdama ve ihracata katkı sunuyor.
AOSB için bugüne kadar emek verenleri şükranla yad ettiklerini belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgede 50 yıl önce atılan tohumların meyvelerini verdiğini, isabetli yer seçimi sayesinde yüzde 100 doluluğa ulaşmayla birlikte yeni genişleme alanları bulabildiklerini kaydetti. Başkan Sütcü, aktif olarak 1600 hektar üzerinde faaliyet gösterdiklerini ve boş sanayi parselin kalmadığını belirterek, "100 hektarlık genişleme alanımızda çalışmalarımız sürüyor. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve bakanlıkça da kabul edilerek 2020 Aralık ayında kesinleşen 600 hektarlık genişleme alanımızı da olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz" dedi.